Menzilcileri eleştirdi, polis tarafından ölümle tehdit edildi

Menzil tarikatını eleştiren bir video paylaşan Nuri Baştapan, bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi.

Sosyal medya hesabında Menzil tarikatını eleştiren bir video paylaşan Nuri Baştapan, bir komiser tarafından ölümle tehdit edildi.

Odatv'de yer alan habere göre, videoda, Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Semerkand Yayınevi’nin yayınladığı kitaplarda “Allah’a şirk koşulduğu”, “İslam’la bağdaşmayacak” ifadelerin yer aldığı belirtiliyor.

Bunun üzerine daha önce Sivas Kangal İlçe Emniyet Müdürü olan, şimdi ise Sivas Kangal’da komiser olarak görev yapan Ahmet Aker, Nuri Baştapan’ı ölümle tehdit etti. Menzil Cemaati’ni eleştiren videoyu paylaşan Nuri Baştapan’a, “Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin azrailin olur canını alırım” şeklinde yorum yazdı. Baştapan’ın adresini isteyen komiser Ahmet Aker, Menzil tarikatını destekleyen şu yorumda bulundu: “Bugünkü durumu fırsat bilip tarikat ve cemaatlere saldıranların hiçbirinde iyi niyet aramam. Kimin ne maksadı varsa ortaya çıkarmasını da gereğini yapmasını da bilirim.”

Tehditler üzerine Nuri Baştapan, komiser hakkında suç duyurusunda bulundu.