Menzilci rektör üniversitede Menzilcilere stant açtırdı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen 'kariyer panayırı'nda Menzil tarikatıyla bağlantısı olduğu bilinen Emsey Hospital stand açtı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Menzil tarikatıyla ilişkisi gündem olan, üniversitede ilerici akademisyen ve öğrencilere baskılarla göz açtırmayan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Bahri Şahin, üniversiteye gerici yapılanmaları yerleştirmeye devam ediyor.

Son olarak YTÜ'de gerçekleşen “kariyer panayırı”nda Menzil tarikatıyla bağlantısı olduğu bilinen Emsey Hospital stand açtı.

2012'de Menzil tarikatı bağlantılı Semerkand TV’de bir programa katılan Rektör Şahin, şimdiye dek hakkında çıkan "Yıldız Teknik Üniversitesi'ni Menzilciler mi yönetiyor?” haberlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.