Menbiç'te Türkiye-ABD ortak devriyesinden ilk görüntü

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve ABD silahlı kuvvetlerince dün Menbiç'te başlatılan müşterek birleşik devriyeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Menbiç'te ABD ile başlatılan ortak devriyeye ilişkin ilk görüntüyü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, 'Münbiç Yol Haritası' ve 'Güvenlik Prensipleri' çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir" denildi.

İşte ilk görüntüler: