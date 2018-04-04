Menbiç'e ilişkin kritik iddia: Fransa askeri Menbiç'te!

Fransız askerlerinin, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden kısmen çekilmesinin ardından, Tel Abyad ve Menbiç'e girdiği ileri sürüldü.

Fransa'nın YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini açıklaması ve Erdoğan'ın tepkisinin ardından yeni bir iddia gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart'ta YPG'nin temsilcilerinin de bulunduğu SDG heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren YPG yetkilisi, Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini söylediğini öne sürmüştü.

Sputnik'in aktardığı habere göre, bu iddianın ardından şimdi de Erbil merkezli K24 televizyonundan önemli bir iddia geldi.

YPG yöneticilerinden Rezan Gilo, K24 kanalına konuştu.

ABD ile Fransız askerlerinin Menbiç, Rakka ve Suriye'nin kuzeyinin tamamında görev yaptıklarını ileri süren Gilo, ''Bunları resmi açıklamalarda bulamazsınız, biz gördüklerimizi söylüyoruz'' dedi.

Gilo, "Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor" diye konuştu.

Yerel kaynaklardan da Menbiç'e Fransız özel kuvvetler askerlerinin geldiği, Fransız askerlerinin YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG ve onları destekleyen ABD kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığına dair haberler geldi.

Hatta bugün öğleden sonra ABD güçlerinin kısmen çekilmesinin ardından Fransız askerlerinin hem Menbiç'e hem de sınırdaki Tel Abyad'a girdiği ifade edildi.