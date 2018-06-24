'Menbiç operasyonu ABD'nin ilişkileri gevşetmek için attığı taktiksel bir adım olabilir'

Türkiye ve ABD’nin geçtiğimiz hafta Menbiç’e dönük başlattığı ‘ortak devriye faaliyetlerini’ değerlendiren gazeteci Semih İdiz, operasyonun ABD’nin Türkiye ile ilişkileri gevşetmek için attığı taktiksel bir adım olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Semih İdiz, Sigma Turkey adlı sitede, Türkiye ve ABD’nin Menbiç operasyonuna dair bir değerlendirme kaleme aldı.

Haziran ayının başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun Menbiç’te ortak devriye operasyonu yürüteceği duyuruldu. Operasyon 18 Haziran’da başlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi. İlerleyen günlerde bir açıklama yapan ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyonunun Sözcüsü Albay Sean Ryan ise, Türkiye ve ABD’nin Menbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin ortak değil birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirterek, “Türk askerlerinin Menbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN AÇIKLAMALARI TÜRKİYE İLE TUTARSIZ

Bir süredir gergin olan Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye tarafından büyük bir zafer olarak yansıtıldığını belirten Semih İdiz, oldukça sessiz kalan ABD tarafından gelen nadir açıklamaların da Türkiye’nin tavrı ile tutarsız olduğu değerlendirmesini yapıyor.

İdiz’in değerlendirmeleri şu şekilde:

“ABD’nin Türkiye’ye dönük hislerinin pek de arkadaşça olmadığı sır değil. ABD Kongresi, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 alma kararı ve ABD’li bir papazın terör suçlamasıyla tutuklu bulunması konusunda cezalandırma konusunda kararlı.

‘TSK’NIN AÇIKLAMALARI DA HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARINI ZAYIFLATIYOR’

Şeytan her zamanki gibi ayrıntıda gizli. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalar bile, Erdoğan ve bazı bakanlar tarafından yapılan açıklamaları zayıflatmaya yetiyor.

TSK’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama, Menbiç’te henüz bir ‘ortak devriye’den söz edilemeyeceğini, şu an var olan durumun ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Ordusu’nun bağımsız devriye faaliyeti’nden ibaret olduğunu gösteriyor.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’un açıklamaları da TSK açıklamasıyla uyumlu şekilde ‘Koalisyon ve TSK güçlerinin Menbiç’in içinde değil yakınında, koordineli ancak bağımsız devriye faaliyeti’ yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Basit bir dille, Türk ve Amerikan kuvvetleri, Menbiç’in doğusunu ve batısını bölen sınır çizgilerinin çevresinde devriye geziyor ve bunu koordineli bir şekilde yapıyor. Bu gerçek, Türk hükümetinin söylediklerine tam olarak uymuyor.

ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyonunun Sözcüsü Albay Sean Ryan tarafından yapılan açıklama da, devriye faaliyetlerinin ortak olmadığının ve Türk askerinin Menbiç’in içine girmeyeceğinin altını çiziyor.

'ANA AKIM MEDYA HÜKÜMET AÇIKLAMALARINDAN BAŞKA ŞEY GÖRMÜYOR'

Türkiye’deki mevcut yönetime, az ya da çok, teslim olmuş olan ana akım medya, bu açıklamayı hükümetin operasyon açıklaması kadar yer vermedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu an bölgede yaşanan gelişmeleri, Türk ve Amerikan güçlerinin ortak devriye faaliyetlerine başlaması öncesi atılan ilk adım olarak değerlendiriyor. Detayların belirlenmesi amacıyla Ankara ve Washington arasında görüşmelerin sürdüğü, ortak faaliyetlerin bu aşamadan sonra başlayabileceği belirtiliyor.

‘TAKTİKSEL BİR ADIM OLABİLİR’

Ancak ABD’nin başta YPG olmak üzere hala Kürtlere yoğun bir sempati beslediği ve Washington’da Türkiye’ye dönük olumsuz bir havanın hakim olduğu göz önüne alındığında, henüz bu aşamada olunmadığı ve ne zaman olunacağının da belli olmadığı görülüyor.

Hala yapılması gereken çok fazla şey olsa da, geçtiğimiz hafta başlayan “koordineli devriye” faaliyetleri, operasyonun Türkiye’nin istediği yönde ilerlemesi için atılmış bir adım olarak görülebilir.

Öte yandan, bu gelişmeler basit bir şekilde ABD’nin Türkiye ile oldukça gergin olan ilişkileri gevşetmek için attığı taktiksel bir adım da olabilir.