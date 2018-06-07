Memurların maaş tarihi açıklandı

Kamu emekçilerinin maaş ödemeleri bayram gerekçesiyle öne alındı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu emekçilerinin bu bayramda maaşlarını önceden alacağını açıkladı.

"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim" diyen Ağbal, "Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak" ifadelerini kullandı.