'Memura verilen zammın büyük bir kısmı daha verilmeden eridi, kalanı da Ocak, Şubat'ta eriyecek'

Hükümet, memur ve memur emeklisinin altı aylık maaş zammını yüzde 10.69 olarak açıklamış böylece en düşük işçi emeklisine 104 TL zam yapılmıştı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Antalya Temsilcisi Fatih Iltar, Yeni yıla vergi, otoyol, köprü ve daha birçok zamla giren memura verilen zammın büyük bir kısmının daha verilmeden eridiğini belirterek, 'Kalan kısmı ise ocak şubat aylarında yükselecek olan enflasyonla birlikte eriyecektir' dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Antalya Temsilcisi Fatih Iltar, Türkiye'de 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin 2019 yılında yapılacak toplu sözleşme masasında enflasyon altında ezilmemesi için en az %25 zam yapılmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'de çalışanlar; çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda enflasyonu ağır şekilde yaşamakta olduğuna dikkat çeken İştar, “TÜİK Aralık ayında bir önceki aya göre enflasyonun %0,40 düştüğünü, bir önce ki, yılın Aralık ayına göre ise %20,30 arttığını açıkladığını ifade etti.

'ÇALIŞAN VE EMEKLİLER ENFLASYONA EZDİRİLMEKTEDİR'

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre “TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine %10,19,Memur ve memur emeklisine ise %10,69 zam yapılması gündeme gelmiştir diyen Iltar, sözlerine şöyle devam etti;

“Memura yapılacak zammın %4'lük kısmı toplu sözleşmeden kaynaklanırken %6,9'luk kısmı enflasyon farkı olarak verilecektir. 2019 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 15,9 olarak açıklanmıştır. Yüzde 10,69 zam alacak çalışan ve emekliler hem önceki yılın gerçekleşen enflasyonu hem bu yılın beklenen enflasyonu altında bir daha ezdirilmektedir. Ayrıca, TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında genel enflasyon oranı % 0,4 oranında düşerken, gıda enflasyonu %1,08, arttı ve yıllık bazda % 25'i geçti. Ev eşyası grubunda ise yıllık artış %31,36 oldu.”

'GIDA HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ %48,84 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

TÜİK resmi enflasyon rakamlarını, hükümetin hedefine uydurmak için çaba göstermiştir diyen Fatih Iltar, “Yeni yıla vergi, otoyol, köprü ve daha birçok zamla giren memura verilecek %10,69'luk zammın büyük bir kısmı verilmeden eridi, kalan kısmı ise ocak şubat aylarında yükselecek olan enflasyonla birlikte eriyecek. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuzun ar-ge birimi KAMUAR'ın temel gıda maddelerini esas alarak yaptığı gıda enflasyonu araştırmasına göre yıllık gıda harcamalarındaki artış %48,84 olarak gerçekleşti. Tüm kamu çalışanlarının gerçek enflasyonu gıda da yaşanan artış oranıdır” şeklinde konuştu.

'TÜİK'İN YILLIK ENFLASYONU AÇIKLAMASINI GERÇEKÇİ BULMUYORUZ'

“TÜİK'in açıkladığı %20,30'luk enflasyon rakamı, parasının büyük bölümünü gıdaya ayıran ücretliler, emekliler, dar ve sabit gelirliler için gerçekçi olmadığını kaydeden Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Antalya Temsilcisi Fatih Iltar, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu çalışanlarının gerçekte yaşadığı enflasyon TÜİK'in, hükümetin enflasyon tahminine uydurmak için çaba gösterdiği anlaşılan enflasyonun çok çok üzerindedir. TÜİK'in yıllık enflasyonu %20,30 olarak açıklamasını gerçekçi bulmuyoruz, TÜİK üzerindeki baskı kalktığı zaman bu rakam daha da artacağından kuşku duymuyoruz. Memura yeni yılda %10,69 zam verilmesi gerçekçi enflasyon rakamlarıyla bağdaşmamaktadır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; toplumun tüm kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi TÜİK tarafından gerçekçi enflasyonun açıklanmasıdır ve AKP iktidarından da gerçekçi enflasyon oranında zam yapılmasını istiyoruz”