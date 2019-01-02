Memur zamları belli oluyor

Kamu emekçilerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı yarın açıklanacak enflasyon oranına göre belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan kamu emekçileri, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.