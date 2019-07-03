Memur ve emeklilerin maaş zammı bugün belli olacak

Kamu emekçileri, sözleşmeliler ve emeklilerin Temmuz ayı zammı bugün saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

Kamu emekçileri, sözleşmeliler ve emeklilerinin gözü bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan kamu emekçileri, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.