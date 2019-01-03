Memur ve emekli zammı bugün belli olacak

Emekli ve kamu emekçilerinin 2019 maaş zammını belirleyecek olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler sonrası, kamu emekçisi ve emeklilerin alacağı maaş zam oranı netleşecek yeni zamlı maaşlar ise ocak ayında ödenecek.
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan kamu emekçileri, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.