Memur-Sen başkanı ‘ülke rahatlayacaksa memurun bir maaşını kesin’ diyecekmiş

Kamu emekçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde son 4 güne girilirken Memur-Sen bugün bakanlık önünde ‘boş cüzdan’ eylemi yaptı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümete ‘emekçiyi öfkeli hale getirmeyin’ diye seslendi ve ‘ülke rahatlayacaksa, memurların bir maaşını kesin’ çağrısı yapacağını açıkladı.

Kamu emekçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından AKP yanlısı Memur-Sen tarafından bugün 2 saat iş bırakma ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde “boş cüzdan atma” eylemi yapıldı.

Bakanlık önünde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu işveren heyetine “Masada çözelim bu işi” diye seslendi. “Emekçiyi bu anlamda öfkeli hale getirmeyin, çileden çıkarmayın, gerek yok buna” diyen Yalçın, ülkenin etrafında “küresel vampirlerin kol gezdiği”ni kaydettiği konuşmasında “Bu ülke rahatlayacaksa, memurların bir maaşını kesin” çağrısı yapacağını da söyledi.

Memur-Sen, 2020-2021 toplu iş sözleşmesi için en düşük zam talebinde bulunan konfederasyon olmuştu. Memur-Sen 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zam talep ettiklerini açıklamıştı.

