'Memur olabilirsin, doktor olamazsın...'

Tıp fakültesi öğrencisiyken maddi geçimini sağlamak için KPSS’ye giren ve memur olarak atanan bir doktor adayı, mezun olunca Sağlık Bakanlığı’nın güvenlik soruşturmasına takıldı. Sağlık Bakanlığı, başka bir bakanlıkta memurluğa devam eden doktoru, hastanedeki görevine başlatmadı.