'Memur olabilirsin, doktor olamazsın...'

AKP'nin güvenlik soruşturması baskısının bakanlıklar arasında farklılık gösterdiği ortaya çıktı.
Tıp fakültesinde öğrenim gören bir öğrenci, eğitimi devam ederken, geçimini sağlamak için Ortaöğretim KPSS’ye girdi. Aldığı yüksek puanın ardından bir bakanlığa memur olarak atanan doktor adayı, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ise “güvenlik soruşturmasına” takıldı.
Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından memurluğa devam ederken mezun olan doktor adayı, "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası" kapsamında bir hastaneye yerleştirildi. Ancak memur olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ni “uygulamayan” Sağlık Bakanlığı, hiçbir gerekçe göstermeden, doktorun atamasını gerçekleştirmedi.