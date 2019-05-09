Memleket TRT dizisi kıvamında: Payitaht'tan Abdullah Gül'e mesaj

'İktidarın propaganda dizisi' eleştirilerine konu olan 'Payitaht: Abdülhamid' adlı diziden Abdullah Gül'e mesaj var.

TRT'de yayımlanan "Payitaht: Abdülhamid" adlı dizideki "Gül ağacına su veririz, diken olmaya meyletmişlerse mutlaka budarız" repliği, Abdullah Gül'e mesaj olarak yorumlandı.

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e TRT’de yayımlanan Payitaht dizisinde gönderme yapıldığı iddia edildi.

"Payitaht: Abdülhamid" dizisinde geçen diyalog şöyle: “Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene... Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!”

Abdullah Gül son zamanlarda AKP’ye yönelik kimi eleştirileri dile getirmeye başlamış, yeni parti kurma çalışmalarında da Gül'ün adı geçmişti.

İşte o replik: