Melih Gökçek'ten tepki çeken 'Suriyeli' önerisi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Suriyeli sığınmacıları silah altına alıp Türkiye'de kurulacak kamplarda eğitim verilmesini önerdi. Gökçek'in ÖSO üzerinden yapılan cihatçı eğitimlerini hatırlatan önerisi tepki çekti.

Ankara'nın eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin tepki çeken bir öneride bulundu.

35 yaş üstü erkekler ile kadın ve çocuklarının ülkede kalmasını ve misafir olarak görülmesini isteyen Gökçek, 35 yaş altındaki erkeklerin silah altına alınıp eğitilerek Suriye'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Gökçek, "Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephelerine gönderilmeli. Bu uygulamaya yanaşmayan veya kabul etmeyen 35 yaş altı Suriyeliler derhal sınırdışı edilmeli" dedi.

Gökçek'in ÖSO üzerinden yapılan cihatçı eğitimlerini hatırlatan önerisi tepki çekti.