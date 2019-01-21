Melih Gökçek'ten sert çıkış: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Twitter'daki 'Ankara Kuşu' adlı hesaptan yazar Ömer Turan'ın gözaltına alındığı bilgisi paylaşılırken, bu bilgi sonrası Turan'ı arayan Melih Gökçek, 'Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor' dedi.

AKP'nin Twitter'daki "fenomen" hesaplarından biri olan "Ankara Kuşu", dün "Her fırsatta Ankara Kuşu'na saldıran büyük gazeteci ve fikir alimi Ömer Turan yine gözaltına alınmış" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'nın kullandığı iddialarıyla gündeme gelen hesabın paylaşımının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ömer Turan'ı aradığını belirterek açıklamalarda bulundu.

“Doğru mu diye merak ettim, Ömer’i aradım. 'Başkanım geçen sefer de yazmıştı, 2 saat sonra gözaltına alındım, şimdi de gözaltına alınacak mıyım, bekliyorum' dedi. Ömer’in cevabı üzerine benim merakım arttı; baykuş senin emrinde bir savcı var da talimat mı veriyorsun?" diye soran Gökçek, "Savcıdan önce ilan ediyorsun? Yoksa Ömer yine patroniçenizin kocasının ayağına mı bastı? Bunun üzerine kripto başkanınız bir savcıya Ömer’i gözaltına aldırmak için tezgah mı hazırladı? Sonucu bekliyorum. Eğer böyle birşey gerçekten olursa, bu kez bu işin takipçisi olacağım. Çünkü böyle birşey olması senin kirli ilişkilerinin ispatı olacak. Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA KUŞU KİMDİR?

Ankara Kuşu hesabı, sosyal medya üzerinden AKP'deki gelişmelere ilişkin "içeriden" yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Hesabı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'nın kullandığı sık sık gündeme gelirken, bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir de soru önergesi verilmişti.