Melih Gökçek'ten Nazlıaka paylaşımı: Kılıçdaroğlu'na ricada bulundum, elimden bu kadar geldi

Meclis'teki odasında Atatürk resminin indirildiği iddiasıyla 2016 yılında oy çokluğuyla CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi. Nazlıaka'nın af talebinin reddilmesinin ardından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da açıklama yaptı.

TBMM'deki odasında Atatürk resminin indirildiği iddiasıyla 2016 yılında oy çokluğuyla CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.

Nazlıaka'nın af talebinin reddilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan ve vaktinin büyük bölümünü Twitter'da geçiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'da açıklama yaptı. Nazlıaka'nın tekrar CHP'ye alınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na ricada bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Aylin Hanım ancak elimden bu kadar geldi, kusura bakma. Aklıma bana gıcığına yapmadılar gibi de gelmiyor değil” dedi.