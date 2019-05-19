Melih Gökçek'ten Grup Yorum'lu 19 Mayıs kutlaması: Devrim yürüyüşümüz sürüyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 19 Mayıs'ı Grup Yorum'un parçasıyla kutladı, Halkın Hukuk Bürosu, Gökçek'e telif uyarısında bulundu.
Pazar, 19 Mayıs 2019 22:13

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, 19 Mayıs mesajında Grup Yorum'un Devrim Yürüyüşümüz adlı eserini kullandı.

Halkın Hukuk Bürosu, "İ.Melih Gökçek; Vekaleten Uyarıyoruz; Aşağıdaki paylaşımda #GrupYorum adlı müzik grubunun Telif Hakkı koruması altında olan Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor isimli eserini kullanmaktasınız. Grup Yorum isimli müzik grubunun avukatları olarak şu sebeple uyarıyoruz. Müvekkillerimiz; Ankara Belediye Başkanı olduğunuz sürede Sincan OSB'de emperyalizmin işbirlikçisi sermayenin hizmetini görmenizden ötürü 'manda ve himayenin' rededilmesiyle simgelenen 19 Mayıs gününü kutlamak için eserlerini kullanmanızdan son derece rahatsızdır." paylaşımında bulundu.