Melih Gökçek'ten Grup Yorum'lu 19 Mayıs kutlaması: Devrim yürüyüşümüz sürüyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 19 Mayıs'ı Grup Yorum'un parçasıyla kutladı, Halkın Hukuk Bürosu, Gökçek'e telif uyarısında bulundu.

Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, 19 Mayıs mesajında Grup Yorum'un Devrim Yürüyüşümüz adlı eserini kullandı.

Halkın Hukuk Bürosu, "İ.Melih Gökçek; Vekaleten Uyarıyoruz; Aşağıdaki paylaşımda #GrupYorum adlı müzik grubunun Telif Hakkı koruması altında olan Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor isimli eserini kullanmaktasınız. Grup Yorum isimli müzik grubunun avukatları olarak şu sebeple uyarıyoruz. Müvekkillerimiz; Ankara Belediye Başkanı olduğunuz sürede Sincan OSB'de emperyalizmin işbirlikçisi sermayenin hizmetini görmenizden ötürü 'manda ve himayenin' rededilmesiyle simgelenen 19 Mayıs gününü kutlamak için eserlerini kullanmanızdan son derece rahatsızdır." paylaşımında bulundu.