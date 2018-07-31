Melih Gökçek'ten dikkat çeken açıklamalar: Artık bardağı iyice taşırdın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, adının parklardan çıkarılmasına geçtiğimiz günlerde isyan etmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva'yı hedef almıştı. Yuva'nın sosyal medyadan verdiği yanıt üzerine Gökçek de açıklamalarına devam etti.

Ankara'da attığı birçok adım istifa etmesinin ardından silinmeye başlayan Melih Gökçek, adının parklardan da kaldırılması üzerine sosyal medyadan isyan etmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva'yı hedef almıştı.

Operasyonun ardındaki kişinin Yuva olduğunu iddia eden Gökçek'e yanıt gecikmedi.

Yuva, "Ne benim ne de belediyemizin iddia edildiği gibi bir algı çabası asla olmadı ve olamaz. Bu yönde de bir politika zaten bize ve mensubu olmaktan onur duyduğum kurumumuza asla yakışmaz. Ben asla hiçbir gazeteciyi ya da başka birisini arayarak böyle bir haberin yapılmasını istemedim, istemem de" dedi.

Yuva'nın bu açıklaması sonrası sosyal medyada açıklamalara devam eden Gökçek, "Adnan doğruyu söylemiyorsun... Senin Ankara Büyükşehir Belediyesin de göreve gelmenden, bugüne kadar yaptıklarına; Birincisi partimize zarar vermemek adına, ikincisi görevden ayrıldı hazmedemedi demesinler diye ses çıkartmadım. Artık bardağı iyice taşırdın... Daha göreve gelir gelmez ilk icraatın, AOÇ meydanında Ankapark’ın tanıtıcı figürü dinozoru kaldırtmak oldu..." ifadelerini kullandı.

Gökçek, portresinin çöpe atılmasına ise şöyle tepki gösterdi

1️⃣3️⃣BENİM İÇIN ÇOK ACI BİR OLAY İSE ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİ.

BİLİYORSUNUZ ADNAN YUVA BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI...

DAHA ÖNCE BU DAİRENİN BAŞKANI AHMET RECEP TEKCAN İDİ...

AHMET’İN ARKA ODASINDA BANA OLAN SEVGİSİ NEDENİYLE AŞAĞIDA GÖRÜLEN FOTOĞRAF ASILIYDI.➡️ pic.twitter.com/j4qEyE9E8q — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 30 Temmuz 2018