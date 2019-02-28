Melih Gökçek'ten Davutoğlu ve yeni parti açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ileri sürülen yeni partiyle bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları sürerken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, girişimle bir ilgisi olmadığını açıkladı.

"Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler" diyen Gökçek, "Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız bizim Davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş. Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim" ifadelerini kullandı.