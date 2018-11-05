Melih Gökçek'ten 'anket' açıklaması

Melih Gökçek, Ankara'da kendini önde gösteren seçim anketleri yaptırdığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Gökçek, 'İspat etmezsen namertsin Saygı Öztürk' dedi.

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerel seçim için anketler yaptırdığı ve kendini önde gösterdiği iddia edilmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün iddiasına sosyal medyadan yanıt veren Melih Gökçek, "Saygı Öztürk, 'Melih Gökçek başkalarına kendi adına anket yaptırıp kendini birinci çıkartıyor' diye yazmış. İspat etmezsen namertsin Saygı Öztürk. Ya attığın pisliği ispat edeceksin, ya da attığın pislikte boğulacaksın" dedi.

Gökçek, "Saygı Öztürk sen, Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine. İnşallah cumhur ittifakı yerelde de devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek" ifadelerini kullandı.