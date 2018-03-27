Melih Gökçek’in 'en büyük hayalim' dediği Ankapark’ta yangın…

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'en büyük hayalim' dediği projelerden biri olan Ankapark inşaatında yangın çıktı.

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'en büyük hayalim' dediği projelerden biri olan Ankapark inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu.

Ankara Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.

​Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.