Melih Gökçek'in 'çarşaflı' yalanı fazla uzun sürmedi

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye ilişkin, 'Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali' dedi. Paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıkınca gelen tepkiler sonrasında özür dilemek zorunda kaldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Safiye İnci olduğunu iddia ettiği bir genç kadının fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ’lü... çarşafla ilgisi filan yok... Tam bir provakatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" dedi. Ancak Gökçek'in fotoğrafını paylaştığı Tuğçe Maden isimli yurttaş bu gerçek dışı paylaşıma tepki gösterdi. Bunun üzerine sosyal medyada Gökçek'e büyük tepki oluşurken, tweeti silen Gökçek, özür dilemek zorunda kaldı.