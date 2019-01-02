Melih Gökçek'e bir kötü haber daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir talebi daha yanıt bulmadı.

Ankara'nın görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, partisinin adayı Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajlarını silmişti.

Gökçek'in bu mesajları neden sildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara adaylarını açıklaması sonrası ortaya çıktı.

Oğlu Osman Gökçek'in adaylığı için uzun süredir çalışma yapan Gökçek'in bu talebi karşılık bulmadı. Osman Gökçek'in adı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ilçe adayları arasında yer almadı.

Liste açıklanmadan önce Keçiören için adı geçen Osman Gökçek'in yerine Turgut Altınok aday gösterildi.