Melih Gökçek tüm Ankara'yı evinden izliyormuş: İhtarname gönderildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA'nın Melih Gökçek'e ihtarname gönderdiği öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "ANFA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi. İhtarnamede, Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi" dedi.
Gökçek'in tüm Dikmen Vadisi’ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda aldığı iddia edilirken, Demir şu ifadeleri kullandı:
Bir insanın evinde bunlar neden olur: 6 adet Full HD Gece Görüşlü Kamera, 1 adet Ultra HD Nvr Kayıt Cihazı, 4 adet HD, 1 adet Switch, 150 metre NW Kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet Full HD 2’li Kamera Seti, 1 adet Pro Full HD 3’lü Kamera Seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı.