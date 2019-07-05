Melih Gökçek tüm Ankara'yı evinden izliyormuş: İhtarname gönderildi!

Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Melih Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA'nın Melih Gökçek'e ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "ANFA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi. İhtarnamede, Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi" dedi.

Gökçek'in tüm Dikmen Vadisi’ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda aldığı iddia edilirken, Demir şu ifadeleri kullandı: