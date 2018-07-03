'Melih Gökçek televizyon kanalını satacak, oğlu Çin'e yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Melih Gökçek'e ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Yeniçağ gazetesi eski Ankara temsilcisi ve Aydınlık yazarı Sebahattin Önkibar, Gökçek'in televizyon kanalını satacağını, yendiden AKP'ye dönüşünün mümkün olmadığını ileri sürdü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

-Hayır bazılarının iddia ettiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday yapılmayacak.

-Tayyip Erdoğan onun defterini kapatmış ve Gökçek’in siyasi hayatı bitmiştir.

-Kendine yapılanı unutmama özelliği ile tanınan Gökçek’in AKP ile Tayyip Erdoğan’a şirinlikler yapması ise endişelerinden ötürüdür.

-Gökçek yeni süreçte bir yol bulup Erdoğan’a yakınlaşmaya çalışacak lakin sonuç alması imkansız.

-Ayrıca duyumlarıma göre Melih Gökçek, Beyaz TV’yi yakın gelecekte devredecekmiş.

-Oğlu Osman’ın Çin’e yerleşeceği yönünde iddialar var.