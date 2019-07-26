Melih Gökçek tarihleri karıştırdı, alay konusu oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisini eleştiren eski tarihli bir tweeti Mansur Yavaş eleştirisi sanıp 'Umarım Mansur Yavaş'a oy verenler fark etmeye başlamıştır' dedi.

Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve 28 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa eden Melih Gökçek, sosyal medyada yaptığı son paylaşımın ardından alay konusu oldu.

Gökçek, 21 Ağustos 2017'de, yani kendi belediye başkanlığı döneminde atılan bir eleştiri tweetini yeni sanarak "Umarım Mansur Yavaş'a oy verenler fark etmeye başlamıştır" dedi.

Gökçek'in bu mesajı sosyal medyada alay konusu oldu.