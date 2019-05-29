'Melih Gökçek sözünü tutmadı, futbolcular teknik direktöre saldırdı'

Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde yaşanan kadro dışı olayının parasal nedenlerle yaşandığı ortaya çıktı. Eski Başkan Melih Gökçek'in takımla yaptığı konuşmada verdiği sözler de bir işe yaramazken, bazı futbolcuların Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında teknik direktör Osman Özköylü'ye saldırdığı iddia edildi

Osmanlıspor’da antrenmanı boykot eden ve Play-Off karşılaşması için Gazişehir Gaziantep deplasmanına gitmeme kararı alan bazı futbolcuların alacakları ödenmediği için isyan ettiği ortaya çıktı.

Bu futbolculardan biri olan ve ikinci maç öncesi kadro dışı bırakılan Caner Arıcı ve bazı futbolcuların teknik direktör Osman Özköylü'ye saldırdığı öne sürüldü.

Öte yandan kulübün fahri başkanı olan Melih Gökçek'in futbolculara alacaklarının ödeneceği sözü verdiği ancak bu sözün de tutulmadığı iddia edildi.

İKİ AYLIK DÖNEMDE YAŞANANLAR

Osmanlıspor’da iki aylık dönemde yaşanan krizin süreçleri şu şekilde:

Sezon başından beri parasal sıkıntı içerisinde olan Osmanlıspor’da 23’üncü hafta deplasmanda oynanan Abalı Denizlispor maçının 2-0 kazanılmasının ardından futbolcular teknik ekiple parasal sıkıntılara çözüm için toplantı yaptı ve ödemelerin yapılması istendi.

Teknik ekip Ankara’ya dönüşte yönetimle görüşerek destek ricasında bulunuldu ancak transfer taksitlerinin ortalama %70’i ödenen futbolcular, maç başı ve galibiyet primlerinin ödenmemesi üzerine duruma isyan etti.

Futbolcuların paralarının ödenmemesine rağmen Osmanlıspor Play-Off’a kaldı. Sonrasında futbolcular paralarının ödenmesini talep etti.

FAHRİ BAŞKAN GÖKÇEK SÖZ VERDİ AMA...

22 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçından 3 gün önce Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel ile toplam 8 isim idmana ve deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı aldı ve tesisleri terk etti.

Futbolcuların idmana çıkmama kararını öğrenen teknik ekip bir toplantı yaparak konuyu fahri başkan Melih Gökçek’e iletti. Gökçek, tesislere gelerek idmana çıkmayan ve boykot eden futbolcularla bir toplantı yaparak parasal sorunların çözüleceği garantisini verdi.

Futbolcuların haklarını talep edip yaşadıklarına tepki göstermesininin ardından kulüp yönetimi hepsinin kadro dışı kalması kararı verdi ancak yönetim, teknik ekip tarafından ikna edilerek tüm futbolcular deplasmanda oynanacak olan Play-Off ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep mücadelesi için Gaziantep’e götürüldü.

DEVRE ARASINDA SOYUNMA ODASI KARIŞTI

DHA'nın iddiasına göre, maçın devre arası Caner Arıcı ve birkaç futbolcu kendisini oyundan almak isteyen teknik direktör Osman Özköylü’ye saldırdı. Araya giren futbolcular olayları yatıştırdı.

Sonrasında yönetim kurulu toplanırken Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel kadro dışı bırakıldı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Gazişehir Gazşantep’e elenmelerinin ardından takımda problemler yaşandığını dile getirdi. Özköylü, maç sonu basın toplantısında, saha dışı sorunları bir türlü aşamadıklarını ifade etmiş ve rahatsızlığını dile getirmişti.