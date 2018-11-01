Melih Gökçek nihayet konuştu, kararını açıkladı

Adı MHP adaylığı için geçen Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajı sonrası, 'Ben Ak Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol, dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra beraber gideceğimizi zannediyorum” mesajı sonrası Melih Gökçek'ten ilk açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, canlı yayında yaptığı açıklamada , Melih Gökçek'le görüştüğünü ve Gökçek'in "Ben Ak Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim" dediğini söyledi.

Özhaseki, kendisine ilişkin adaylık iddialarına dair ise şöyle konuştu:

Şahsımla ilgili de Ankara adaylığı ile ilgili söylentiler var. Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Partimiz gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi arkadaşımızın aday olacağını söyleyecektir. Tahminime göre de hiçbir arkadaşımız böyle bir görevi almaktan kaçınmayacaktır. Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarımızın, komisyonun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda görevlerine devam edip etmeyeceği belli olacaktır. İki arkadaşımız da güzel işler yapıyorlar, eğer ki çalışmalar sonucunda öne çıkarlarsa neden görevlerine devam etmesinler.

'VEKİLLERDEN ADAY DÜŞÜNMÜYORUZ'

Adı belediye başkanlığı için geçen vekillere ilişkin de konuşan Özhaseki, "Arkadaşlarımız bir adaylık takvimi oluşturdular. Nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu süreç netleşecek. Çok geciktirmeyi düşünmüyoruz, tahminime göre Aralık ayına kadar bütün adaylarımız belli olacaktır. Biz bütün belediyelerde seçimi alacak gibi hazırlanıp, ona göre çalışmalarımızı devam ettiyoruz. Genel olarak milletvekili arkadaşlarımızı, belediye başkanı adayı olarak düşünmüyoruz" dedi.