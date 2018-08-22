Melih Gökçek, Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine övgülerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti.
Çarşamba, 22 Ağustos 2018 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine övgülerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti.

Gökçek'in Sarıgül mesajları şöyle:

 