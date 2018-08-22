Melih Gökçek, Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine övgülerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti.
Gökçek'in Sarıgül mesajları şöyle:
1️⃣MUSTAFA SARIGÜL;“Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" DEMİŞ.https://t.co/1pW28BTt7I
TEŞEKKÜR EDİYORUM.➡️ pic.twitter.com/lQdAXptdEi
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Ağustos 2018
2️⃣TESPİTLER DOĞRU...
SARIGÜL'Ü PARTİSİ AÇISINDAN EN ÇOK TENKİT EDEN BİRİSİ OLDUĞUM HALDE, ÖZEL SOHBETLERİMİZDE ONU TAKTİR ETTİĞİMİ SÖYLEMİŞİMDİR.
2004 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE
CHP TÜRKİYE GENELİNDE % 18.23 ALIRKEN,
SARIGÜL % 65.7 ALMIŞTIR.➡️
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Ağustos 2018
3️⃣2009 SEÇİMLERİNDE CHP SARIGÜL'Ü ADAY YAPMAYINCA SARIGÜL DSP'DEN ADAY OLMUŞ VE
CHP 18.5 ALIRKEN, SARIGÜL %54.7 ALARAK SEÇİLMİŞTİR.
2019 SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİDEN ADAY OLUR BİLMİYORUM AMA, NERDEN ADAY OLURSA OLSUN GENE ŞİŞLİ'DE FARK ATAR..
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Ağustos 2018