Melih Gökçek, Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine övgülerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine övgülerde bulunan CHP'li Mustafa Sarıgül'e teşekkür etti.

Gökçek'in Sarıgül mesajları şöyle:

1️⃣MUSTAFA SARIGÜL;“Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" DEMİŞ.https://t.co/1pW28BTt7I

TEŞEKKÜR EDİYORUM.➡️ pic.twitter.com/lQdAXptdEi — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Ağustos 2018

2️⃣TESPİTLER DOĞRU...

SARIGÜL'Ü PARTİSİ AÇISINDAN EN ÇOK TENKİT EDEN BİRİSİ OLDUĞUM HALDE, ÖZEL SOHBETLERİMİZDE ONU TAKTİR ETTİĞİMİ SÖYLEMİŞİMDİR.

2004 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE

CHP TÜRKİYE GENELİNDE % 18.23 ALIRKEN,

SARIGÜL % 65.7 ALMIŞTIR.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Ağustos 2018