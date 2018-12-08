Melih Gökçek: Mansurcular tutturmuşlar bi terane…

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan 'Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı' diyerek girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı.

Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı" dedi.

"Milleti enayi yerine koymayın" diyen Gökçek, girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı.

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

Gökçek "Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyerek aldığı oyları takipçilerine aktardı. Gökçek "Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil. Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın" ifadelerini kullandı.