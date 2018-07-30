Melih Gökçek isyan etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da adının parklardan kaldırılmasına ve bunun basına servis edilmesine isyan etti.
Pazartesi, 30 Temmuz 2018 08:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, adının parklardan kaldırılmasına isyan etti.

"Adımın parklardan kaldırılmasına değil ama bunun belediyede çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açılarak 'haberi atlamayın, fotoğraf da gönderdik' demesine canım sıkıldı" diyen Gökçek, "Teşekkürler Adnan görevini yapmakta gecikmiştin" ifadelerini kullandı.

 