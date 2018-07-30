Melih Gökçek isyan etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da adının parklardan kaldırılmasına ve bunun basına servis edilmesine isyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, adının parklardan kaldırılmasına isyan etti. "Adımın parklardan kaldırılmasına değil ama bunun belediyede çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açılarak 'haberi atlamayın, fotoğraf da gönderdik' demesine canım sıkıldı" diyen Gökçek, "Teşekkürler Adnan görevini yapmakta gecikmiştin" ifadelerini kullandı. TEŞEKKÜRLER ADNAN...

GÖREVİNİ YAPMAKTA GECİKMİŞTİN...

MEDYAYA TELEFON AÇIP TEK TEK HABER VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM... pic.twitter.com/6bGmIm1JU0 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 30 Temmuz 2018