Melih Gökçek hakkında soruşturma: Milyonlarca lira zarara uğrattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm bedellerinin başka kaynaklara aktarılması nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm bedellerinin Belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Melih Gökçek de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Belediye kaynakları, yapılan sözleşmeler sonucunda işin Osmanlıspor’a verilmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtiyor.

OSMANLISPOR'A KAYNAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde hafriyat döküm sahalarında yaşanan gelir kaybı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında Büyükşehir Belediyesi müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile Belediye şirketlerinden ANFA’ya aylık 30 bin TL’ye(yıllık 360 bin TL) verildiği, ANFA’nın ise bu işi Osmanlıspor’a aylık 100 Bin TL’ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdiği ifade edildi.

Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını bildirdi.

Gökçek’in işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor’a verdiği tarih olan Ağustos 2014’ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi.