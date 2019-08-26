Melih Gökçek belediyeye başvurdu: 15 gün tatil yalanı...

'23 yıl boyunca 15 gün tatil yaptım mı bilmiyorum' diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, görevde olduğu 23 yılın yaklaşık 2 yılını tatilde geçirdiği iddia edildi. Gökçek, konuya ilişkin haberlerin ardından belediyeye başvuru yaptı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bayram tatili konusunda eleştirmiş ve görevi süresince toplamda 15 gün bile tatil yapmadığını iddia etmişti. Buna karşın Melih Gökçek’in görevde olduğu 1995-2018 yılları arasında, bayram ve hafta sonu izinleri hariç 425 gün yurt dışı, 222 gün ise yurt içi izinli olduğu iddia edildi. Bu haberin ardından Gökçek, belediyeye ait Mavi Masa'ya başvurarak izin sürelerinin çıkarılmasını talep etti.