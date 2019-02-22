Melih Gökçek Ankapark'ın maliyeti sorulunca kaçtı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Ankapark'ı gezmesi için kendisine davette bulunduğunu, parkın maliyetini gösteren resmi bir belge istemesinin ardından Gökçek'in 'kaçtığını' açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 22 Şubat 2019 12:46

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ve hem maliyeti hem de Atatürk Orman Çiftliği'ne zarar vermesi nedeniyle eleştiri konusu olan Ankapark, yeni bir tartışmayla daha gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Melih Gökçek'in Ankapark'ı gezmesi için kendisine davette bulunduğunu, parkın maliyetini gösteren resmi bir belge istemesinin ardından ise Gökçek'in 'kaçtığını' açıkladı.

GÖKÇEK 'BİR KISMINI' AÇIKLAMIŞTI

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği budanarak yapılan Ankapark, 26 milyon liraya kiraya verilirken, Ankapark'ı yaptıran eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu…" demiş, "Parası cebinizden mi çıktı?" sorusuna, "Parkın parası halkın cebinden çıktı…" yanıtını vermişti.

 