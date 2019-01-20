'Melih Gökçek AKP'den istifa edip MHP'ye geçecek'

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in AKP’den istifa edip MHP’ye geçeceği iddiası gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in AKP’den istifa edip MHP’ye geçeceği iddiası gündeme geldi.

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla “Gökçek, Özhaseki’yi destekledikten sonra istifa ederek MHP’ye geçecek!” başlıklı yazısında, “Gaziantep Haber gazetesi muhabirliği... Arkasından Ankara’da parlamento muhabirliğiyle... Yerelden genele ilk terfisini gerçekleştirdi. Ardından Ankara pazarlarında meyve ve yumurta satışı derken... Kırık bisküvi ticareti sayesinde fark ettiği ikna kabiliyeti... Ruhunda siyasi fişekler patlatınca... 1984 yılında ANAP’dan Keçiören Belediye Başkanı seçilerek siyasi öyküsüne start verdi İbrahim Melih Gökçek... İlk ve tek siyasi yenilgisini 1989 yılında yeniden aday olduğu Keçiören’i kaybederek yaşasa da... 1994 yılında, el yükselterek, RP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi” ifadelerini kullandı.

'VE SONUNDA MHP’YE KATILACAK!'

“Müzmin CHP karşıtlığı ve her fırsatta girdiği polemiklerle bazı kesimlerin tepkisini çekse de... Özel seçmen kitlesi ile girdiği seçimleri kazanmayı başardı” diyen Atilla şöyle devam etti:

“Ve 23 yıl aralıksız oturduğu koltuğundan, parti yöneticilerinin “Artık bırak!” telkiniyle istifa etmek zorunda kaldı... Yakın zamanda MHP lideri Bahçeli’nin ‘Gökçek, MHP’ye şeref kazandırır!’ sözleriyle kızgın çöllerden serin sulara kulaç atsa da... Oğlu Osman Gökçek’in aday yapılmaması ve Özhaseki’nin kendisini hiç aramaması, partisiyle arasındaki son gönül tellerini de kopardı! Kısa süre önce Özhaseki’yi destekleyen Twitter mesajını silince, iktidar partisine Ankara’da destek vermeyeceği söylendi ama... Aldığım bilgilere göre, Gökçek, siyasi yaşamına 3 aşamalı yol haritasıyla devam edecek...

Önce Özhaseki’yi destekleyecek!

Sonra AK Parti’den istifa edecek!

Ve sonunda MHP’ye katılacak!”

‘GÜL, SİZE YAPILANLARA ÜZÜLÜYOR!’

Talat Atilla, “Gökçek’in önemli bir siyasetçiye ‘Birkaç parti yöneticisinin manipülasyonuyla dışlandım. Özhaseki’yi destekleyerek vefa neymiş, göstereceğim. Daha sonra da bu defteri kapatacağım!’ dediğini öğrendim” diyerek Abdullah Gül iddiasını şöyle aktardı:

“Gökçek’le ilgili başka özel bir bilgi daha var...

AK Parti’de ÇOK ÖNEMLİ görevler üstlenmiş bir siyasetçi ve Abdullah Gül’e çok yakın başka ÖNEMLİ siyasetçinin ‘Gül, sana yapılanlara üzülüyor! Gün doğmadan neler doğar!’ sözlerine, Gökçek’in ‘Sağ olsun ama Devlet Bahçeli’ye vefa borcum var!’ dediğini de kayıtlara geçirmek isterim...”