Mehmet Şimşek'in durumu ve yeni partinin adı belli oldu...

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Mehmet Şimşek'in de Ali Babacan'ın partisinde yer alacağını açıklarken, partinin adının yüksek ihtimalle 'Özgürlük ve Hukuk Partisi' olacağını yazdı. Şimşek ise yeni partiye ilişkin bir soruya, 'Zamanı gelince konuşuruz' yanıtını verdi.

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yeni parti oluşumunun tam göbeğinde yer aldığını ileri sürerken, partinin adının büyük ihtimalle "Özgürlük ve Hukuk Partisi" olacağını yazdı.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İsim olarak Özgürlük ve Hukuk Partisi henüz kesin değil ama kuvvetli ihtimal.

Öte yandan Huzur Partisi olması önerisi de var. Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri.

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Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor.

Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin “nomenklatura”sının içinde.

ŞİMŞEK'TEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" dedi.