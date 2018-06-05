Mehmet Şimşek vekillik istememiş: Ya bakanlık ya hiç...

AKP'de milletvekili aday listesinde yer almayan bakanların durumları belli oldu. Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal'ın bakanlık görevi verilmemesi durumunda vekil olmak istemedikleri, bu yüzden aday olmadıkları öğrenildi.

AKP'nin milletvekili aday listelerinde yer almayan beş bakanla ilgili perde aralandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AB Bakanı Ömer Çelik ile ilgili “Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. ‘Siz aday olmayın’, diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin milletvekili olmak istemediğini doğrudan Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Zeybekci’nin yerel seçimlerde Denizli’den belediye başkan adayı olacağı iddiası gündeme geldi.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün ise Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla milletvekili olmak istemediğini, uygun görülmesi durumunda yeni yürütmenin yapısında görev almak istediğini ilettiği öğrenildi.

Kabinede yer alıp almayacağı merak edilen diğer iki isim ise Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal oldu. Bu isimlerin de yeni kabinede görev verilmemesi durumunda, milletvekili olarak görev almak istemediklerini ilettikleri ifade edildi.

Milletvekili aday listesine konulmayan Ömer Çelik’in durumunun ise diğer bakanlardan farklı olduğu aktarıldı. Çelik’in adaylıkla ilgili bir talebinin olmadığı, bu konudaki değerlendirmenin Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Çelik’i, Cumhurbaşkanlığı’nda kendisine yakın bir görevde değerlendirmek istediği ifade edildi.