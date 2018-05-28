Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya patronlarla buluştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün akşam İstanbul'da patronlarla bir araya geldi. Toplantıya katılan isimler, 'güven tesisi amaçlayan söylemler, para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının ön plana çıktığını' açıkladı.

Dövizde yaşanan artış ve kriz tartışmaları sonrası Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, patronlarla buluştu.

İkilinin Londra ziyareti öncesi yapılan toplantıya katılan bankacılar, "Şimşek’in söylemlerinde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa" ilişkin yer verdiğini belirttiler.

Bankacılar, toplantıda Çetinkaya’nın mesajlarında para politikası duruşunun sıkı olduğu ve uzun süre sıkı kalabileceğine yönelik söylemlere dikkat çektiler.

Reuters'in haberine göre, katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, "toplantıda makro hedeflere ilişkin güven tesis edici açıklamaların yapıldığını" belirterek, “Bunun yanı sıra para politikasında sadeleşmeye ve normalleşmeye gidişin ‘önümüzdeki günler’ ile ifade edilebilecek sürede gündeme gelebileceğini anlıyoruz. TCMB’nin uzun süre para politikası bileşimini yeterince sıkı tutmayı öngördüğünü izlenimini alıyoruz” dedi. Bir başka bankacı ise toplantıda Çetinkaya’nın önümüzdeki dönemde sadeleşme kapsamında “Haftalık repo faizinin yeniden ana fonlama aracı olarak kullanılacağı ve dar bir faiz koridoru öngörüldüğünü” söylediğini belirttiler.