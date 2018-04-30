Mehmet Şimşek: TL’de bu kadar değer kaybı beklemiyorduk

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Yıl sonuna oranla enflasyonda 1,7 puanlık bir düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk' dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TL'deki değer kaybına ilişkin açıklamada bulundu.

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Şimşek, "30 bin feetten bir bakalım. Türkiye'de evet bir cari açık sorunu var. Şirketlerin döviz açığı var. Bu yeni bir husus değil" diyen Şimşek, "Normal şartlar altında kendi benzerlerine oranla kendi grubundaki ülkelerle yarış içinde olduğu ülkelerle çok daha hızlı büyüyorsanız arayı kapatıyorsanız, para biriminizin değerlenmesi lazım. Bu ekonomide güçlü bir teori. Avrupa Birliği'ne girecekler diye çok hızlı büyüdüler, ne oldu biliyor musun? O ülkelerin tamamında reel olarak para birimleri değer kazandı. 2000-2008 döneminde böyleydi Türkiye'de. Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞ BEKLİYORDU AMA

Mehmet Şimşek'in enflasyonda düşüş vurgusuna rağmen Merkez Bankası enflasyon tahminini yükselttiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon tahminini 0.5 puan artırarak yüzde 8.4'e çıkardıklarını söyledi.