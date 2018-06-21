Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç. Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye'de OHAL için bir sebep kalmadı' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OHAL'e ve ekonomideki son gelişmelere ilişkin konuştu.

"Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki dalgalanma hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden kaynaklanmıştı" diyen Şimşek, "Eğer Cumhurbaşkanımız seçimi kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, eğer güçlü bir Meclis olursa, o zaman ne olur? Seçime ilişkin belirsizlik kalkar. Zaten para politikasını sıkılaştırdık. Geriye reformların hızlandırılması kalıyor. Üçüncü olarak ekonomide yeniden dengelenme başladı. İç talep biraz yavaşlayacak ama dış talepte büyümeyi destekleyici bir dönem yaşayacağız. Cari açık azalacak ve enflasyon düşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

OHAL'e ilişkin de konuşan Şimşek, "Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç... Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye'de OHAL için bir sebep kalmadı. Türkiye'de OHAL'in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor" diye konuştu.