Mehmet Şimşek 'ayar' yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i hedef alarak 'Bazı arkadaşlarımız bizi üzdü' açıklaması üzerine, Erdoğan'dan gelen ayarı gören Mehmet Şimşek, piyasa koşullarının sıkılaştığını, ekonomik görünümün güçlü olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i hedef alarak "Bazı arkadaşlarımız bizi üzdü" açıklaması üzerine, Erdoğan'dan gelen ayarı gören Mehmet Şimşek, piyasa koşullarının sıkılaştığını, ekonomik görünümün güçlü olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasa finansal koşullarının kendiliğinden sıkılaştığını söyledi. Şimşek yaptığı konuşmada, "Bankacılık sektörünün aktif kalitesi yüksek, kârlılığı makul" diye konuştu.

ANTALYA'DA KONUŞMASINA 'AYAR' YAPTI

Şimşek, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonunca (TÜGİK) Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "TÜGİK İş Zirvesi-2018" programında konuştu.

Türkiye'nin ekonomide son 15 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Şimşek, bu dönemdeki ortalama büyümenin yüzde 5,7 olduğunu kaydetti.

Bunun güçlü bir büyüme olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü büyümeyi ülkemiz ve Endonezya sağladı. 2002'den önce ortalama yüzde 4,4 büyüyorduk. Bu bir puanlık farkın esas kaynağı siyasi istikrar ve reformlar. İkinci ve üçüncü nesil reformlar önem arz ediyor. Türkiye'nin dünyaya göre avantajları var. İstikrarı reformlarla desteklediğimiz ölçüde Türkiye büyümeye devam eder. Gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz. ABD ile arayı neredeyse 20 puan, AB ile ise 28 puan kapattık. Bu hızla devam edersek AB ile aramızdaki farkı 14 yılda kapatırız."

Türkiye'nin büyümesinin 2018'de de güçlü şekilde devam edeceğini kaydeden Şimşek, "Yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman güçlü bir seyir var. Türkiye'nin orta vadeli programa paralel olarak büyüme olasılığı yüksek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2002 öncesinde iflasın eşiğinde olduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye enflasyonu tek haneye indirerek büyük bir başarı öyküsü yazdı. Fiyat istikrarı Türkiye için çok kritik. Enflasyonun hızlı bir şekilde tek haneye indirilip kalıcı olarak orada tutulması, büyüme ve kamu maliyesi açısından çok kritik" diye konuştu.

Mali disiplinin Türkiye'nin güçlü tarafı olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin, borçluluk düzeyi makul ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Firmalara kur riskini yönetmelerine yardımcı olarak kendi ayaklarına sıkmalarını önlemeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelecek şoklara karşı hazırlıklı olması için gerekli tüm reformları yaptıklarını dile getirdi.

"Daha çok ortak, daha çok sermaye piyasası kaynakları, ortaklık, kredi yerine ortak alın özellikle yabancı ortak, birleşirseniz finansman probleminizi de doğal bir şekilde çözebiliyorsunuz. Benim Bursa'da, Uludağ'da söylediğim de aslında buydu" diyen Şimşek, kişi başına milli gelirde Türkiye'nin yüksek gelir düzeyine ulaşması için de reformlara gideceklerini belirtti.