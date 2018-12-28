Mehmet Özhaseki seçim sonuçlarını beklemeden harekete geçti

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki, seçimlere aylar kala belediyede çalışmalara ve atamalara başladı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Mehmet Özhaseki'nin şimdiden belediyede atamalar yaptırdığını yazdı.

"Seçilmeden atamaları başladı" diyen Öztürk, "Doç. Dr. Asım Balcı 24 Nisan 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Ankara-Altındağ'dan aday yapılacağı vaadiyle, 1 Aralık 2018 tarihinde görevinden ayrıldı. Balcı'ya adaylık sözü verilmemiş olsa belki görevinden ayrılmayacaktı. Ya da seçilmediği takdirde aynı göreve dönebilecekti" ifadesini kullandı.

"Hemen belirtelim Asım Balcı seçilemezse, artık genel sekreter yapılmaz. CHP'nin adayı Mansur Yavaş seçilirse, kuşkusuz kendilerine yakın bir ismi bu kritik göreve atar" diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: