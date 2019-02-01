Mehmet Özhaseki gerçeği: Dil çürük dişe kayarmış...

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki dikkat çekici bir sloganla seçim çalışmalarına başladı. 'Mazimiz Hizmet, Azmimiz Millet' diyen Özhaseki darbe girişiminden önce 'Hizmet Hareketi' olarak adlandırılan Cemaat'e verdiği destekleri ile biliniyor.

Tüm AKP'liler gibi uzun süre Cemaat'e destek veren isimlerden olan AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, seçim afişlerinde "Mazimiz Hizmet, Azmimiz Millet" sloganını kullandı.

Slogandaki "Hizmet" ibaresi, kendisini "Hizmet Hareketi" olarak adlandıran Cemaat'i ve Özhaseki'nin Cemaat'e verdiği desteği akıllara getirdi.

DUYGUSAL OLDUKLARI İÇİN DESTEK VERMİŞ...

Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Cemaat'e verdikleri desteğin nedenini açıklayan Özhaseki, "'Biz müslüman insanız' dediler. 'Öğrencilerinizi verin yetiştirelim' dediler. 'Bakın yurt dışında ne güzel okullar açtık' dediler. 'O okullarda Türkiye'ye dost insanlar yetiştiriyoruz' dediler. Birçoğumuz da tabi ki böyle konularda hassasız ve duygusal olduğumuz için de bunlara yardımlar ettik vs..." demiş, "Şükürler olsun belediye başkanlığımda bunlara ne 1 metre arsa verdim ne de herhangi bir şekilde yardım ettim. Ama birçok insan bunlara saf ve samimi bir şekilde uydu ve yardım etti" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı Özhaseki, Cemaat'e karşı operasyonların başladığı dönemde ise Cemaat'e bir metre bile arsa vermediğini ileri sürmüştü.

Oysa Özhaseki'nin Cemaat'le ilişkileri "bir metreden" ibaret değildi.

'ÖZHASEKİ'NİN ISRARIYLA PENSİLVANYA'YA GİTTİM'

Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Memduh Boydak, Özhaseki'nin Cemaat ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Cezaevinde CHP’li vekillere açıklamada bulunan Boydak, Özhaseki'nin ısrarıyla Pensilvanya'ya Gülen'in yanına gittiklerini söylemiş, "Savcı bizi Van'a gittiğimiz için suçluyor. Van'a giden heyetin içerisinde Sadık Yakut, Mehmet Özhaseki, İsmail Tamer, Memduh Büyükkılıç vardı. Heyeti oluşturan belediye başkanı, gidenler milletvekilleri, ama biz suçlanıyoruz. Özhaseki'nin ısrarıyla Pensilvanya'ya gittim. Pensilvanya'ya 10 yılda bir sefer gittim. Belediye Başkanı Özhaseki çok ısrar etti, beraber gittik. O beni zorladı. Ben 3 gün kaldım. Heyette Özhaseki, şu anki genel sekreter İsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya, Hamdi Kınaş, İlhan Miraboğlu ve Ali Öziş vardı. Esas Washington'a gittik. Ondan sonra Pensilvanya'ya gittik. Sonra ben New Jersey'e geçtim. Onlar orada okulları gezdi" demişti.

MİLYON LİRALIK KIYAK

Özhaseki, 17-25 Aralık operasyonlarından hemen sonra Cemaat üniversitesinin bir kurumuna milyon dolarlık bir kıyak yaptığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Melikşah Üniversitesi’ne bağlı Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nın oldukça düşük bir ücrete aldığı binlerce metrekarelik arsa, yapılan düzenlemeyle yoğun konut alanı, ticaret alanı ve özel eğitim alanına dönüştürülmüştü.

Bu değişiklikle Özhaseki'nin Cemaat'e milyonlarca liralık bir kaynak yarattığı iddiası gündeme gelmişti.

Öte yandan söz konusu üniversite, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan bir KHK ile kapatıldı.

'GÜLEN YÜZLER' VE ÖZHASEKİ

Özhaseki, bu arsa dışında da Kayseri'de görev yaptığı yıllar boyunca Cemaat kurumlarına birçok destek vermişti. CHP'nin eski Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Özhaseki'nin Cemaat'e verdiği desteği gündeme getiren bir açıklama yaparken "Gülen Yüzler Projesi"ne dikkat çekmiş, "Kentin körpe zeki çocuklarını FETÖ’ye teslim etmiştir" demişti.