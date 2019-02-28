'Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilecek, Süleyman Soylu aday olacak' iddiası

31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP'nin Ankara'da aday değişikliğine gidebileceği iddiası yeniden gündeme geldi.

Anketlerde Mansur Yavaş'ın önde çıktığı iddia edilirken, Sözcü yazarı Rahmi Turan, AKP'li bir kaynağının aday değişikliğinin gündemde olduğunu aktardığını yazdı.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidara çok yakın olan araştırma kuruluşları bile Mansur Yavaş'ın önde olduğunu kabul ediyor, fakat “Fark 7 puan değil, 3 puan”diyorlar.

AKP kaynaklarından bana fısıldanan şu:

“Sayın Özhaseki, sağlık sorunları gerekçesiyle ve kendi iradesiyle adaylıktan çekilecek, onun yerine son anda Süleyman Soylu aday yapacak.”

Anlaşılan Mansur Yavaş, AKP'nin moralini bozmuş…

Süleyman Soylu (eğer aday olursa) Mansur Yavaş'ı zorlar mı? Bu ancak sahada belli olur!