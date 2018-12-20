'Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir' iddiası

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin adaylıktan çekilebileceği iddiası gündeme geldi.

AKP’nin Ankara adayı olarak gösterdiği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin seçimi kaybetme riski nedeniyle değiştirilebileceği iddiası gündeme geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 20 ilin adaylarını açıklamasının ardından başlayan, ancak yüksek sesle dile getirilmeyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığına ilişkin eleştiriler, Ankara başta olmak üzere adı açıklanan bazı adayların değiştirilebileceği iddiaları üzerine yeniden alevlendi. AKP kulislerinde, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılıyor:

-Kayserili Özhaseki Ankara’ya olmadı: Özhaseki’nin Ankara ile hiçbir bağlantısının olmamasının, AKP’ye oy veren seçmeni olumsuz etkileyeceğini düşünenler, “Madem Ankara’ya aday gösterilecekti o zaman keşke 24 Haziran seçimlerinde Ankara’dan milletvekili yapılsaydı. O zaman hem Ankara seçmeni hem milletvekilleri hem de teşkilat çok yabancılamaz ve daha rahat kabul edebilirdi” görüşünü savunuyor. Bu kesime göre Özhaseki’nin Ankara’dan aday yapılması doğru olmadı ve seçimlerin kazanılması zora sokuldu.

-Gökçek tweet’ini neden sildi?: Gökçek’in, CHP’nin Ankara adayının Mansur Yavaş olduğunun açıklandığı saatlerde Özhaseki’nin adaylığının açıklandığı 27 Kasım’dan sonra attığı destek tweet’lerini silmesi dikkat çekiyor. Bu konuda kulislerde iki farklı görüş dile getiriliyor. Bir yoruma göre Gökçek, Özhaseki ile bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde anlaşmazlığa düşmüş olabilir. Gökçek’in arasının açık olduğu Turgut Altınok’un Keçiören’e düşünülmesi nedeniyle Özhaseki ile görüş ayrılığı yaşıyor olabileceği ileri sürülüyor. İkinci olarak ise parti içinde Özhaseki-Gökçek’in birlikte hareket etmesi nedeniyle parti içinde oluşan rahatsızlığı ortadan kaldırmak için tweet’lerin silindiği yorumu yapılıyor.