Mehmet Metiner köşesinden ağladı: Duydukların doğru reisim...

Star gazetesi yazarı ve eski AKP'li vekil Mehmet Metiner, 'Duydukların doğru reis' başlıklı yazısında ilginç ifadeler kullandı. Metiner, 'İnan Reis’im sahada vatandaşlarımızın gönlünü kıran, bir başka deyişle vatandaşlarımızla gönül köprülerini atan belediye, vekil ve teşkilat sorunlarıyla cebelleşiyoruz... Seçildikten sonra vatandaşlarla neredeyse bağını kesenler az değil' dedi.

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, içinde tam 7 kez "reis'im" ifadesinin geçtiği yazısında AKP'nin içinde bulunduğu durumu anlattı.

“'Duyuyorum ki' diye başlayan sözlerinin tamamı doğru Reis!" diyen Metiner, "İnan Reis’im sahada vatandaşlarımızın gönlünü kıran, bir başka deyişle vatandaşlarımızla gönül köprülerini atan belediye, vekil ve teşkilat sorunlarıyla cebelleşiyoruz. Gönlü kırılanları toplamakla geçiyor vaktimizin önemli bir bölümü. İnan Reis’im bu böyle olmamış olsaydı klasik seçim çalışmaları yapmamıza bile gerek kalmadan çok daha güçlü bir biçimde iktidarımızı sürdürürdük" ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısında sıraladığı sıkıntılar şu şekilde:

*“Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hâlâ zorlananlar var.”

Sadece vatandaşlarımızı mı?

İnan Reis’im seni anlamayan, anlamamak için gayret gösteren hatta dediklerini duymazlıktan gelenler var.

*“Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var.”

Keşke sadece yeterli ihtimamı göstermemekle kalsalar… Ötesi var Reis, ötesi!

Kibir budalaları gibi dolaşanların tafraları şahsınız dolayısıyla AK Parti’ye gönül verenleri ziyadesiyle incitiyor.

*“Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var.”

Bu seçim arifesinde ötesini söylemeye dilim varmıyor Reis’im! Keşke sadece bu olsa! Seçildikten sonra vatandaşlarla neredeyse bağını kesenler az değil.

*"Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var.”

Tastamam doğru Reis’im! Özellikle de o vatandaşlarımız fakir fukara ve garip gureba iseler!

İnan Reis’im sahada vatandaşlarımızın gönlünü kıran, bir başka deyişle vatandaşlarımızla gönül köprülerini atan belediye, vekil ve teşkilat sorunlarıyla cebelleşiyoruz. Gönlü kırılanları toplamakla geçiyor vaktimizin önemli bir bölümü. İnan Reis’im bu böyle olmamış olsaydı klasik seçim çalışmaları yapmamıza bile gerek kalmadan çok daha güçlü bir biçimde iktidarımızı sürdürürdük.