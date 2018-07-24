Mehmet Eymür iki yıl hapis yatacak

MİT’in Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür, 23 yıl önce operasyonda 'sahte kimlik kullandığı' gerekçesiyle 2 yıl hapis yatacak.

MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür'e 1995 yılında bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi.

Eymür emekliye ayrılınca bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve hakkında "Sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı.

6 yıl süren davada, Eymür 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkeme de geçen hafta ceza kararını onadı.

Eymür'den, cezaevine girmek için 10 gün içinde teslim olması istendi.

Sözcü’nün haberine göre Eymür, kimliklerin kendisinden geri istenmediğini belirterek, "Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir" dedi.