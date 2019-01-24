Mehmet Bekeraoğlu: Akşener aradı, 'Vallahi ben bunları söylemedim' dedi

CHP'den Üsküdar adayı gösterilmek istenen ancak Meral Akşener'in adaylığına itiraz ettiği ileri sürülen Mehmet Bekaroğlu, 'Sayın Meral Akşener beni aradı. Bana kayınço der. Bana 'Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinde yeni bir kriz çıktığı, Akşener'in Üsküdar'da CHP'nin Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstermek istemesine tepki gösterdiği ve "Evimin bulunduğu Üsküdar'da oy kullanacağım, Büyükşehir'de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim" dediği ileri sürülmüştü.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Meral Akşener beni aradı. Bana kayınço der. Bana 'Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon. Sadece Kılıçdaroğlu'nun Üsküdar'da Bekaroğlu'nu aday yapmak istediğini söylediğini ve ben partime oy vermeyecek miyim' dediğini söyledi, güldük" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğu için kendisini düşündüğünü söylemesine de değinen Bekaroğlu, "Benim adaylık gibi bir niyetim yok, talebim yok. Ama Üsküdar'da böyle bir şey olmuş genel başkana aktarmışlar o da böyle bir şey düşünmüş. Kendisine benim talebim olmadığını söyledim. Parti görevi olarak gelirse yapacağız" dedi.