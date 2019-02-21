Mehmet Bekaroğlu’dan Süleyman Soylu’ya: Allah belanı versin

Polisin cinsel saldırısına uğrayan öğrenciyi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki geldi. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Soylu'ya 'Allah belanı versin' dedi.
Perşembe, 21 Şubat 2019 15:56

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Polisin cinsel saldırısına “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” ifadeleriyle sahip çıkan Soylu'ya tepki gösteren Bekaroğlu, “Allah belanı versin” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, daha önce Soylu’ya dönük benzer bir ifade kullandığı için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiğini hatırlatan Bekaroğlu, “Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin” dedi.

 
Perşembe, 21 Şubat 2019 11:23
Süleyman Soylu polisin cinsel saldırısını savunmaya devam ediyor: Elimde öyle bir belge var ki!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kadın eylemciye gözaltı sırasında cinsel saldırıda bulunan polisi savunmaya, tacize uğrayan kadın öğrenciye ise saldırmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemciye cinsel saldırıda bulunan polisi savunmaya devam ediyor.

Soylu, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

Soylu cinsel saldırıya ilişkin kısa süre önce de "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" demişti.

 