Mehmet Bekaroğlu’dan Süleyman Soylu’ya: Allah belanı versin

Polisin cinsel saldırısına uğrayan öğrenciyi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki geldi. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Soylu'ya 'Allah belanı versin' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Polisin cinsel saldırısına “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” ifadeleriyle sahip çıkan Soylu'ya tepki gösteren Bekaroğlu, “Allah belanı versin” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, daha önce Soylu’ya dönük benzer bir ifade kullandığı için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendiğini hatırlatan Bekaroğlu, “Allah belanı versin diyorum. Tekrar mahkemeye versin” dedi.