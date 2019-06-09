Mehmet Barlas’tan S-400’ler konusunda ‘sert çıkış’

Mehmet Barlas, bugün yayımlanan ‘Amerika S-400’ler konusunda işin tadını kaçırmaya başladı’ başlıklı yazısında 'beddua kartını' açtı.

Sabah yazarı, her dönemin yandaşı Mehmet Barlas, bugün yayımlanan ‘Amerika S-400’ler konusunda işin tadını kaçırmaya başladı’ başlıklı yazısında, Amerikan yetkililerinin S-400'leri vesile ederek sürekli Türkiye'yi tehdit etmelerinin tadının kaçmaya başladığını yazdı.

Son olarak Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın Hulusi Akar’a yolladığı mektupta “Türkiye'nin S-400 teslimatını gerçekleştirmesi halinde F-35'leri alamayacağının” söylendiğini hatırlatan Barlas, yazısına bir Nasrettin Hoca fıkrası ile devam etti ve ABD’nin tehditlerinin “blöf” olduğunu ima etti.

Barlas, ölçü bir kez kaçınca insanın aklının da kaçabildiğini şu satırlarla anlattı:

Acaba biz bütün bunları beklemeden şu bizim F-35 pilotlarını şimdiden Amerika'dan geri çağırsak mı? Ve F-35'ler yerine Rusya'dan yeni model savaş uçakları mı sipariş etsek? Bu arada İncirlik dahil Amerikalıların yararlandığı tüm üsleri, Amerika'ya yasaklasak mı?

Görüldüğü gibi sürekli tehdit ve şantaj insanın kanını beynine sıçratıyor... "Dilerim Amerika'nın başına FETÖ gibi bir bela gelir" diye dua bile ediyor insan.

Bu çok sert çıkışın yurt çapında F-35 maketi yakma ve toplu beddua etkinlikleri ile desteklenmesi bekleniyor.